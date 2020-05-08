Дипломатичний скандал між Грузією і Україною отримав нове продовження

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, вчора, 7 травня, глава держави Володимир Зеленський видав указ про призначення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Грузія миттєво відреагувала на це рішення і відкликала свого посла з України.

За словами глави МЗС Грузії Давида Залкаліані, дипломата відкликали для консультацій.

"Це звичайна практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", - підкреслив міністр закордонних справ.

При цьому Залкаліані додав, що "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

"Зниження в посади, запропонованої Саакашвілі і призначення його головою виконкому Національної ради реформ, свідчить про скептичне ставлення українського політичного спектру, його особистості. У той же час, на наш погляд, позиція Грузії, як стратегічного партнера України була врахована. Однак, призначення людини, засудженої та розшукуваної грузинською судовою системою стратегічним партнером, ставить питання про рішення запросити пана Теймураза Шарашенідзе, надзвичайного і повноважного Посла Грузії в Україні, для консультацій в Тбілісі. Це крок у дипломатичній практиці, який в цьому випадку вказує на це певні проблеми у стосунках, і необхідні подальші кроки, щоб проконсультуватися з послом", - резюмував глава МЗС Грузії.

Варто нагадати, що після інформації про те, що Саакашвілі можуть призначити в Кабмін, Грузія перейшла до погроз Україні. Як зазначив грузинський посол, подібне призначення буде розцінено Тбілісі як "недружній крок Києва".

Більш того, в ЗМІ з'явилася інформація, що Тбілісі може оголосити Україні дипломатичну війну і вислати свого посла з країни.

На умови Грузії вже встигли відреагувати у Верховній Раді. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, демарш Тбілісі можна розцінювати як втручання в суверенітет України.

"Коли хтось, інша країна, будь-яка країна, велика чи маленька, буде нам казати: ми будемо відкликати посла або робити якийсь дипломатичний тиск просто через призначення будь-якої людини, громадянина України, в уряд, то це ми не будемо допускати. Я вважаю, що це політично взагалі неможливо, ми суверенна країна, треба поважати суверенітет інших країн. Ніхто не повинен робити який-небудь тиск на нашому суверенітету і призначень, які ми робимо", - заявив нардеп після погроз з боку Тбілісі.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі отримав посаду в уряді.

Також Politeka писала, що Саакашвілі розповів, що насправді нищить країну.