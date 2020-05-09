Українська економіка на сьогоднішній день більше не може утримувати вантаж корупціонерів

Про це в ефірі політичного ток-шоу заявив голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі, передає Politeka.net.

За його словами, "халява скінчилася", і Україна більше не може жити з корупційними схемами.

"Є люди, які просто не працюють на Москву, але хотіли б, щоб все залишалося як є. Так от, я їм хочу сказати: це просто неможливо. Якщо це болото не осушити, якщо з корупційного виру не витягнути Україну… Халява закінчилася!", - впевнено заявив Михайло Саакашвілі.

"Ми 30 років думали так: "Ми продамо своє зерно, метал, руду, будемо експортувати робочу силу і будемо тирити. У нас завжди все буде добре". Українська економіка не може далі утримувати цей тягар", - продовжив глава Виконавчого комітету реформ.

Як стверджує Саакашвілі, з цим потрібно боротися, інакше Україна, як країна перестане існувати.

"Чи ми це болото абсурду сушимо, або України як такої не буде", – резюмував він в ефірі українського телеканалу.

Як ми раніше розповідали, Володимир Зеленський жорстко поплатився за призначення Михайла Саакашвілі. Як відомо,7 травня, глава держави Володимир Зеленський видав указ про призначення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Грузія миттєво відреагувала на це рішення і відкликала свого посла з України.

За словами глави МЗС Грузії Давида Залкаліані, дипломата відкликали для консультацій.

"Це звичайна практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", - підкреслив міністр закордонних справ.

При цьому Залкаліані додав, що "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі отримав посаду в уряді.

Також Politeka писала, що Саакашвілі розповів, що насправді нищить країну.