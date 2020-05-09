В Тбілісі пояснили, навіщо свого дипломата вислали з Києва

Про це в коментарі журналістам розповів прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, коментуючи призначення екс-президента країни Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України, передає Politeka.net.

За його словами, Грузія вислала свого посла для нібито "захисту відносин між країнами від авантюрних політиків".

"Ми відкликали посла лише для того, щоб пройти з ним консультації про те, як захистити ці відносини від авантюристів. Що зробити для того, щоб захистити стратегічні і братерські відносини з українським народом від цих авантюрних політиків, які, на жаль, через свої особисті незрозумілі амбіції і его ризикують нашими відносинами", - підкреслив Гахарія.

Глава Кабінету міністрів Грузії також заспокоїв, що стратегічних відносин з Україною нічого не загрожує.

"Справа йде таким чином: звичайно ж, грузини і українці є не тільки стратегічними партнерами. Нас пов'язує багаторічна історія співпраці. Через безвідповідальних політиків ми не будемо ставити під питання це стратегічне партнерство і братерство між нашими країнами і народами", – резюмував він, відповідаючи на питання журналістів.

Варто також нагадати про те, що Володимир Зеленський жорстко поплатився за призначення Михайла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Грузія миттєво відреагувала на це рішення і відкликала свого посла з України.

За словами глави МЗС Грузії Давида Залкаліані, дипломата відкликали для проведення консультацій консультацій у Тбілісі.

"Це звичайна практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", - підкреслив міністр закордонних справ.

При цьому Залкаліані заспокоїв українців та додав, що "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі отримав посаду в уряді.

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