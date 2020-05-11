Ослаблення карантину в Україні розпочнеться 11 травня

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що крім ослаблення карантину в країні почне працювати концепція адаптивного карантину. Це означає, що місцева влада зможуть самостійно регулювати обмеження, враховуючи епідемічну ситуацію в своєму регіоні.

Як приклад прем'єр навів Київ і Львів, які вводять не всі послаблення.

Підкреслюється, що ослаблення карантину не означає, що вірусу більше немає або він став менш небезпечним.

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«Ми повинні навчитися жити і працювати в нових умовах. Це ключова умова, при якому карантин не буде посилений, а наступний етап послаблень настане швидше», - підсумував прем'єр.

Таку заяву активно коментують у мережі.

«Ще місяць Карантину і жратви не буде восени....», «я не зрозумів...., це шо, загроза???»,  «Це вже шантаж», «Ще один спосіб психологічного тиску на населення. Знову шантаж і залякування», " Транспорт відкрийте, хоча б міської та передмістя. Це ж знущання, а не послаблення. Вам по барабану у вас машина є", "Знімаємо депозити, купуємо валюту і сидимо особливо не витрачаємося. Маски це надовго", - пишуть українці.

Крім того, в мережі вважають, що влада запізнилася з карантином.

«Якщо б влада вжила заходів найжорсткіші відразу, то тоді б заплатили копійки, а з недолугим керівництвом вівся слабкий карантин, що всі гуляють і тепер ще й послаблюють карантин, коли заражаються по 500 в день, то тепер економіка за це заплатить десятки мільярдів! Тому що це ще не кінець, це тільки початок епідемії! Зараз послаблять карантин і заражених буде по півтори тисячі в день, а через тиждень буде по 5 тисяч і т. д.», - пишуть в Інтернеті.

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