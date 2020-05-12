Росія зовсім не має наміру йти з Донбасу, а якщо і вирішить піти, то тільки на своїх умовах

Таку думку в інтерв'ю UKRLIFE.TV озвучив відомий український політолог і блогер Кирило Сазонов.

Другий варіант, за його словами, буде дорівнювати капітуляції в цій шестирічній війні.

«Чим раніше ми визнаємо, що швидкого вирішення по Донбасу бути не може, що Донбас втрачено на найближчі роки, тим краще буде для нас», – підкреслив Сазонов.

За його словами, всім потрібно розуміти той момент, що є мета повернути Донбас як «нормальний український регіон», однак є проблема: Росія, яка не йде звідти, і місцеве населення з промитими за шість років пропаганди мізками.

«Тут потрібно поставити собі запитання: чим відрізняється мета від проблеми? Мета – це, коли ти цілишся з рушниці, коли хочеш кудись потрапити, а проблема – це, коли ціляться в тебе», – пояснив блогер.

Він попередив, що баланс того, чим для України є Донбас, метою чи проблемою, буде змінюватися досить часто.

«Потрібно розуміти, що у нас з економікою не все добре на фоні пандемії, а значить, ніхто в зруйнований Донбас не буде вливати кошти навіть після ефемерного його повернення. Тому Донбас для нас втрачений надовго», – підкреслив Сазонов.

Раніше ми писали про те, що російський публіцист Олександр Невзоров висловився про військове звільнення Донбасу. За його словами, такий шлях деокупації Донбасу неминуче буде супроводжуватися «трупами і кровищею». Подібним кроком Україна в очах світу перетвориться зі страдниці на ката.

Він упевнений, що регіон можна повернути без крові і смертей. Якщо Україна буде діяти мудро, то Росія сама відмовиться від цих територій.

Ми також писали, що колишній народний депутат Спиридон Кілінкаров, який втік у РФ, заявив, що третя сила втягує Україну у війну з Росією.

За його словами, регулярно проводяться провокації для того, що б зіштовхнути Україну та Росію.

"Якщо завтра туди прийдуть і будуть розстрілювати ченців?! Провокації будуть! Це може зробити будь-хто, це будуть провокатори, які спеціально будуть робити! Ви не розумієте, що Україну протягом чотирьох років хочуть втягти у війну, в реально велику війну з Російською Федерацією!", - заявив він на шоу Володимира Соловйова.

Нагадаємо, ЗСУ потужно розгромили окупантів в знаковий день.

Як повідомляла Politeka, жителям ОРДЛО запропонували вічну українську пенсію.

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