Колишній «прокурор» анексованого Криму Наталія Поклонська хоче повернутися в Україну

Таку заяву вона зробила під час онлайн-інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, яке було опубліковано на YouTube, повідомляє Politeka.net.

Нинішній депутат держдуми Росії заявила, що готова стати послом Росії в Україні. За її словами, вона хоче, щоб між людьми знов був мир. Таким чином, вона висловила готовність приїхати до Києва.

«Я готова (стати послом Росії в Україні), тому що я люблю Україну, тому що я її знаю, тому що вона в мені», - заявила Поклонська.

Крім цього, Поклонська зізналася, що підтримує президента України Володимира Зеленського, і голосувала б за нього на виборах.

Варто відзначити, що під час цього інтерв'ю Поклонська, яку свого часу прозвали «няш-мяш», заявила, що Віктор Янукович був її президентом. Вона зазначила, що підтримувала режим президента-втікача, хоч і не голосувала за нього. За словами Поклонської, вона вважала його законно обраним главою держави. «Няш-мяш» також зазначила, що при Януковичі люди нібито добре жили і отримували високу зарплату, а протестувальники просто піддалися на вмовляння провокаторів.

Революцію Поклонська назвала переворотом, а Майдан – неподобством. При цьому, російська чиновниця серйозно готова повернутися в Україну і навіть зайняти важливу посаду.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, Поклонську прорвало після парі про повернення Криму: "хто сунеться на нашу землю...".

Також Politeka писала, що Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії: "Вони цього хочуть".