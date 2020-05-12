У вівторок, 12 травня, під Офісом президента відбулася сутичка протестувальників з поліцією

Активісти влаштували акцію, спрямовану проти голови відомства Андрія Єрмака. Про це повідомляє PavlovskyNEWS в Facebook. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Учасники акції закликають керівника Офісу президента України Андрія Єрмака не здавати українських інтересів Росії.

В ході протесту під Офісом президента активісти підпалили велосипедну шину у відрі. Після цього одну з активісток затримали.

За словами очевидця, активісти провели перформанс з підпаленої шиною, щоб нагадати президентові, що може статися, якщо він продовжить здавати національні інтереси. Таким чином вони намагалися напимнить про Майдані.

Учасник акції розповів, що затримана дівчина є ветераном війни. Бійка сталася саме під час задеражания.

Поліція затримала її для складання адміністративного протоколу і викликала пожежну службу.

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