Колишній народний депутат Спиридон Кілінкаров, який втік до РФ, впевнений, що змушують Росію ввести війська в Україну

Таку заяву він зробив в ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", передає "Главред".

На його думку, на Заході мріють, щоб російські війська вторглися в Україну.

"Коли кажуть: "Ви, будь ласка, введіть війська і нападіть на Україну!" — це ж мрія, план Заходу. Вони хочуть, щоб Росія напала на Україну, щоб в Україні розпочалася тотальна війна по всій країні", - запевняє колишній народний депутат.

Крім того, він впевнений, що ще однією метою є захоплення українських територій.

"Вони (поляки, — ред.) хочуть бачити Україну слабкою, розореною. Вони готуються до того, що Україна рано чи пізно має ослабнути до тих пір, коли у них з'явиться можливість все-таки відгризти цей шматок!", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що радянська і російська народна і естрадна співачка Надія Бабкіна зробила скандальну заяву про війну в Україні.

За її словами, на Донбасі бойовики і українська армія не стріляють, а стріляє "третя сила".

До всього іншого вона звинуватила Україну в тому, що за роки незалежності там нібито велася постійна пропаганда проти Російської Федерації.

Також вона поділилася байкою про якихось друзів, які приїхали з України до Росії. Вони нібито розповіли Бабкіної, що "ополченці не стріляють, українська армія теж, а стріляє третя сила, причому на поразку".

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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