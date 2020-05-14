Екс-депутат Олександр Дубовой створив на півдні Одеської області в Кілійському районі ОЗУ і контролює все тіньове життя регіону

Як передає Politeka.net, про це в програмі «Не Добрий вечір» заявив її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео - проскрольте вниз).

Лесєв зазначає, що українська влада в Бессарабії представлена лише номінально: "така собі "ДНР", що причаїлася, зі своїми місцевими законами".

«Ми ж бачимо, що центральна влада в країні слабка. Місцеві еліти давно вже живуть за своїми неписаними законами. А той же Дубової створив у районі закриту мережеву ОЗУ. У неї включені всі – місцеві силовики, чиновники, депутати. Така собі сицилійська Коза ностра», - заявив він.

Журналіст звернув увагу на кричущий випадок, який стався під час декоммунизациии. Так, на малій батьківщині Дубового, в селі Шевченкове Кілійського району, сільська рада перейменувала вулицю Радянську на вулицю Олександра Дубового.

«Це такий Радянський Союз в мініатюрі. Місцеві начебто за рознарядкою проводять декомунізацію. І тут же падають ниць перед місцевим паханом… Ви розумієте, до якого кріпосного стану доведені місцеві люди? Вони за викладену плитку і проведене освітлення називають центральну вулицю ім'ям братка», - зазначив він.

Ігор Лесєв зазначив, що екс-нардеп не дуже-то вважається з приватною власністю жителів регіону: «якщо ви надумаєте посадити картоплю на грядці, неодмінно вийде конфуз. В якийсь момент обов'язково з'ясується, що грядка, виявляється, не ваша. Як і вирощений на ній урожай. Ось просто запам'ятайте. У Кілійському районі є два види власності. Поки ще ваша і та, що вже забрав Дубовой».

Має Олександр Дубовой і соратників-однодумців.

«Консильєрі Дубового – керівник Кілійської ОТГ Павло Бойченко. Іноді він плутає ОТГ з ОЗУ і тоді у місцевих фермерів раптом зникає земля. Останній такий яскравий випадок з сельхозкооперативом «Маяк». 200 мужиків прийшли на свої поля, а виявилося, що вони вже не їх. І Дубовой з Бойченко от взагалі не при чому. І зауважте, ці пацани завжди і в усьому не при чому», - зазначає Лесєв.

Крім того, журналіст нагадав про гучному скандалі з одеським заводом «Краян», який виробляв кранове обладнання.

«Заходить туди Дубовой і завод припиняє бути заводом. Зате мерії міста будівлю заводу продається за ціною, ніби він стоїть на Манхеттені. Збитків бюджету міста перевищує 90 мільйонів. Справа гучна, за нього ще проходить мер Одеси Труханов. А в січні цього року суд призначає заставу Дубовому 16 мільйонів. Охренітєльна математика. Шкоди бюджету 92 мільйони, а застава – 16», - каже він.

Інший фігурант цієї ж справи – депутат Одеської облради Олег Бабенко. Ще у 18 році він пропонував детективу НАБУ півмільйона доларів, щоб закрити справу «Краян». Минуло вже два роки, Бабенко все ще депутат.

Ігор Лесєв підкреслив, що вже минув рік, щоб дубові, молодички і бойченки понесли заслужене покарання, але цього не сталося.

«Купа людей зараз сидить без роботи і засобів до існування. І держава нічого їм не може дати. Ні гідної соціальної допомоги, ні якихось продуктових пайків, от нічого. І тут немає п'яти причин, чому ми сидимо у всьому цьому лайні. Їх усього дві. Перша – це вгодовані гнойові жуки, які не збираються міняти правила гри. Для них Україна – це велика солодка гнойова купа. І друга причина – це балакуча, але дуже безініціативна нова влада. Вона загрожує таким ось дубовим пальчиком. А ті вже навіть не бояться, а продовжують створювати в Україні свої закриті гнойові купи», - підсумував Ігор Лесєв.

Нагадаємо, Ігор Лесев розкрив фатальну помилку влади у боротьбі з вірусом.

Як повідомляла Politeka, українцям розкрили хитрість нового закону про ринок землі: як безкоштовно отримати дорогі гектари.

Також Politeka писала, що карантин в Україні вийшов з-під контролю, Лесев розкрив головну помилку влади: «Це катастрофа!».