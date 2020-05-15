Народний депутат від «Слуги народу» Юлія Діденко прийшла у Верховну Раду з розкішним аксесуаром

Як повідомляє Politeka.net, на це звернула увагу журналістка Ганна Стешенко на знімках парламентського фотографа Яна Доброносова. Фотографії були зроблені 13 травня, коли депутат від «Слуги народу» йшла по вулиці на позачергове засідання Верховної Ради.

В руках у депутата виявився сумочка з нової колекції відомого бренду YSL. Як з'ясувалося, така «краса» обійдеться бажаючим в 1650 євро, а в Україні її можна придбати за 48069 грн. Стешенко уточнює, що середня зарплата нардепа становить 40 тисяч грн.

«На ніжках — червоні черевики Casadei з пізнаваним аксесуаром на носку. Черевички зі старої колекції, спочатку коштували 25200 грн. Зараз на знижку такі в синьому кольорі — то всього за 12600 грн. Сущі копійки для «слуг», очевидно», - додала журналістка.

У свою чергу, українці також оцінили стиль депутата.

«У неї в е-декларації 230 тисяч доларів, у чоловіка – 250 тисяч євро. Для них це дрібниці», «Обгортка є - змісту немає», «Воно в ту Раду і пішло, щоб шмотки вигулювати ціною в 100 пенсій пересічного пенсіонера», «А маска чому не від Шанель або хоча б Лагерфельд... Скромність?)», «Ніщеброди», «Звідки у наших жінок така любов до несмаку? У раду як по Бродвею ох, ні, на набережну Ялти все краще відразу», - пишуть люди.

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