В мережі висміяли нардепа Єлизавету Богуцьку за дивний вибір маски для походу у Верховну Раду
Депутат від фракції «Слуга народу» привернула до себе увагу знімком у незвичайній масці в стінах Верховної Ради. Богуцька сама опублікувала своє селфі в Фейсбук, передає Politeka.net.
«Сьогодні вранці при вході в Парламент виявилося, що у мене температура ледь набирає 34°С. Охолоняю. Пізніше зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єр моєї коронної маски», - написала депутат.
На фото вона позує у плетеній «масці» рожевого кольору з численними великими отворами. Очевидно, що таке пристосування не може захистити ні від якого вірусу.
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Українці бурхливо відреагували на провокаційне фото в соцмережах.
«Авоська так, захищає», «Для чого цей маскарад? Людям погано від носіння масок!», «Ось так і відбувається природний відбір», «Господи, і ці люди пишуть закони за якими нам жити!», «Що Чорнобиль наробив, боже, боже», «До чого ж вона прибита. Так авоську ще ніхто не носив», «Та то не маска, а намордник. Головне його призначення, щоб не кусалася!», «Здалося Машка Захарова», «Ніби труси на морду напнула», «Мені здається, що у нас з'явився готовий кандидат в нові міністри охорони здоров'я», - пишуть люди.
Зазначимо, що пізніше сама Богуцька пояснила свій вчинок.
«Це елемент масочного демаршу. Натяк на масковий ідіотизм. Протест, спрямований проти ненормального карантину і ще більш ненормальних рішень кабміну», - написала вона.
Нагадаємо, слуга народу дала непристойну пораду українцям у розпал коронавірусу.
Як повідомляла Politeka, "слуга" Богуцька втрутилася в скандал з евакуйованими українцями.
Також Politeka писала, що "слуга" Богуцька принизила відомого українця і сильно поплатилася.