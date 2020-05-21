Державна фіскальна служба України (ГФС) виставила податкові претензії компанії «Інтерпайп Втормет» Віктора Пінчука на суму 2 млрд грн у зв'язку з фіктивністю операцій з металобрухтом 2015-2019 роках. Про це повідомляє прес-служба компанії.



В компанії ситуацію називають абсурдною, і стверджують, що обсяг виробленої і відвантаженої готової продукції відповідає закупленному обсягом брухту, передає "Знай.юа".

"Інтерпайп Втормет, який у структурі Інтерпайп здійснює переробку металобрухту і поставляє його на сталеплавильний завод, має всі необхідні документи: контракти, транспортні накладні тощо", - зазначає прес-служба.



У Інтерпайп додали, що підприємство подало скаргу до ГФС і хоче добитися перегляду рішення, не чекаючи суду.



Відповідно до звітності компанії, в 2019 році «Інтерпайп» збільшив чистий прибуток на 15% у порівнянні з 2018 роком - до 312,4 млн. доларів.