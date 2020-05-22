Екс-президент, нардеп Петро Порошенко здивував зміною зовнішності
Кілька днів тому після появи в мережі запису телефонної розмови Порошенка з Джо Байденом, віце-президентом США, екс-президент опублікував відео, в якому прокоментував ситуацію.
При цьому багато українці звернули увагу на значні зміни в зовнішності Порошенко. Насамперед, кинулося в очі, що він пристойно скинув вагу і навіть помолодшав.
Якщо згадати президентські роки Петра Олексійовича, то він часто виглядав дуже втомленим з мішками під очима. Від такого виду було відчуття його хворобливості, пише Hyser з посиланням на ЗМІ.
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При цьому близька до екс-президенту джерело як розповідав, що він нехтує всіма порадами лікарів щодо здорового харчування.
"Йому потрібна спеціальна дієта, і лікарі наполягають на цьому. Але ніякої мови про правильному харчуванні немає. Петро Олексійович зловживає напоями енергетиками типу Red Bull, у складі яких багато цукру. Жменями п'є вітаміни та пігулки для підтримки сил. Це ж ненормально", - розповіло джерело в оточенні Порошенка.
Тепер же ЗМІ пишуть, що в березні політик провів тиждень в іспанській клініці SHA Wellness, де пройшов курс детоксикації. Фахівці стверджують, що за період відпочинку він скинув від 10 до 20 кілограмів.
В лікування Порошенко входили косметичні процедури по омолодженню, курс лекцій та тренувань, а також програма по зниженню ваги, заснована на макробіотичній дієті (збалансоване харчування, принцип якого базується на ідеї даосизму, — Ред). За такий курс, за даними ЗМІ, Порошенко заплатив 3600 євро, і це без проживання та харчування.
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