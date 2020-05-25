Залишилися два варіанти, і обидва невтішні

Україна залишиться в переможених незважаючи на будь-який результат виборів у США



Таку думку озвучив журналіст і політолог Віталій Портніков в авторській колонці на сайті "Деталі".

За його словами, причиною цього стало рішення президента України Володимира Зеленського "дати хід" плівкам Порошенко-Байден.

"Якщо хтось думає, що це лише гра Зеленського проти свого головного опонента Порошенка, то це не так. Насправді Київ намагається допомогти Трампу у виборчій гонці, яка тепер, як би вона не закінчилася, стане фатальною для України", - зазначив він.

Журналіст стверджує, що навіть якщо перемогу на виборах у США отримає чинний президент Дональд Трамп, то йому доведеться "відхреститься від України".

"Йому доведеться відмежуватися від України всіма можливими способами, адже його будуть звинувачувати в тому, що українська влада спробувала «зламати» його головного опонента і втрутитися в демократичний процес виборів США. Щоб Трампа менше критикували, він, швидше за все, для себе встановить залізне правило – України для Білого дому (США - ред.) більше не існує", - упевнений журналіст.

Він зазначив, що існує і другий варіант, який також не буде радісним для України.

"Ну а якщо переможе Байден, він сто разів подумає, чи варто йому знову про щось розмовляти із Зеленським, цим професійним вісником нещастя", - уклав він.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена п'ятого президента України Петра Порошенка.



