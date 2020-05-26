Акція «Стоп-реванш», яка пройшла на Майдані 24 травня, наочно показала, що Порошенко і його прихильники не можуть бути альтернативою команді Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Журналіст звернув увагу на те, що на тлі провалів правлячої команди і майбутніх виборів мера Києва помітно активізувалися прихильники колишнього президента, які всіма силами намагаються дискредитувати нинішнього голову держави.

Втім, на думку Лесєва, їх акції лише наочно показують, чому команда Порошенка не може бути альтернативою команді Зеленського.

«Ось навіть з позиції українського націоналіста. Ти вважаєш, що Росія – твій ворог. Але ти голосуєш за людину, яка краде на оборонці, і торгує з твоїм ворогом. А потім виводить гроші в офшор, щоб не платити тут податки. З будь-якої точки зору порохобот – це діагноз», - зазначив Лесєв.

Він вважає, що зараз українцям пропонують вибирати «між поганим і нестерпним». За словами журналіста, ця ситуація вигідна і «слугам народу», адже на тлі минулої влади їх проколи не виглядають такими вже фатальними.

«Можна цілий рік нічого не робити. Не виконати жодної своєї передвиборчої обіцянки. Проголосувати з тими ж порохоботами синхронно за ринок землі. Не посадити жодного корупціонера. Призначати якихось пройдисвітів міністрами і навіть прем'єр-міністрами…А потім витягнути на площу шапіто Порошенка і нагадати, що було в країні до Зеленського. І все! Люди змушені будуть погодитися, що нестерпно – це гірше, ніж погано», - підсумував Лесєв.

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