Українці зможуть повністю або частково скасовувати закони, прийняті Верховною Радою

Така можливість передбачена законопроектом про референдум. Про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в ефірі одного з українських телеканалів. При цьому експерти попереджають про велику небезпеку такого нововведення.

Перший заступник голови Ради розповів, що зараз проект закону знаходиться на 4 етапі. Прийняти законопроект планують орієнтовно до кінця липня. Зараз очікується оцінка документа міжнародними експертами.

Також Стефанчук додав, проект закону вже підтримав Міжнародний фонд виборчих систем (IFES), яка займається виборами по всьому світу.

Головні умови для проведення всеукраїнського референдуму передбачені Конституцією. Це участь 3 млн громадян та залучення не менш як двох третин областей.

Стефанчук також додав, що після цього визначаються процедурні питання, протягом орієнтовно 60 днів.

"Це питання агітації, підтримки і так далі, і питання може бути винесено на референдум. Що цікаво - ми вперше пропонуємо українському народу, щоб він непросто визначав якісь питання на референдум, але й надати можливість українському народу відміняти закон, прийнятий ВР", - додав він.

У свою чергу політолог, професор Києво-Могилянської Академії Олексій Гарань, розповів про небезпеку референдумів. При цьому зазначає, що закон про референдум в Україні справді потрібен.

"Закон про всеукраїнський референдум повинен мати серйозні запобіжники. Приміром, в чому найбільша небезпека? У тому, що можуть бути спроби приймати закони в обхід парламенту – на референдумі. Це те, що хотів свого часу зробити Янукович. І це прямий шлях до диктатури. Недарма референдумами часто користуються диктатори", – заявив політолог.

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