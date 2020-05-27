Реалізація плану залежить від того, чи виконає він ці задачі

Володимир Зеленський починає повторює шлях своїх попередників, стаючи частиною системи, а не ламаючи її

Таку думку в інтерв'ю виданню «Главред» висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

Він відзначив той факт, що за майже 30 років незалежності в Україні створили «тіньову держава», що обслуговує олігархів та фінансово-промислові групи, які експлуатують національні активи країни.

При такій архітектурі влади пересічні громадяни країни живуть далеко не заможно. І Зеленський в очах народу був тим, хто може знищити цю систему, оскільки сам є частиною цієї системи не був.

Саме тому на виборах він отримав таку колосальну підтримку. Його слова про те, що він не буде сидіти на Банковій, що він не такий, як всі інші, дали народові надію на зміни.

Проте минув рік, шостий президент сидить в тому ж кабінеті, що і його попередник, і він починає діяти так, як і всі до нього.

«Так відбувається тому, що система затягує людину у владу, і влада йому завжди здається мало. У бочці солоних огірків залишатися свіжим огірком можна дуже недовго – незабаром і свіжий огірок стає солоним. Так що Зеленський повільно, але впевнено втягується», – зазначив Гайдай.

Крім того, президент, який обіцяв бути тільки один термін, раптово натякнув, що якщо збережеться рівень підтримки, то він не проти піти і на другу каденцію. Однак, вважає політтехнолог, такі натяки є поганим сигналом для Зеленського.

«Якщо Зеленський через рік перебування при владі говорить, що вже подумує про другий термін, це означає, що все, влада його вже інфікувала. А це неправильно з усіх точок зору», – підкреслив експерт.

Щоб удруге тріумфально увійти в кабінет на Банковій, колишньому коміку потрібно виконати програму-мінімум з трьох пунктів, відзначає Гайдай.

Перший – перемога у війні з Росією. Нинішня влада показує, що вона не здатна забезпечити її, вона декларує тільки світ, що у випадку з РФ можливо тільки за умови капітуляції України.

Другий – економічне диво. А це неможливо без демонтажу олігархічної структури влади. Оскільки Зеленський поступово приживається в цій системі, люди і далі будуть бідними в багатій країні.

Третє завдання – повалення корупції, беззаконня та несправедливості. Однак його виконання без розвалу старої структури влади також неможливе.

За його словами, найкращим виходом для України було б стати парламентською республікою з сильним прем'єром і розвиненим самоврядуванням. Саме така модель найбільш підходить українського соціуму. Однак Зеленський ніколи не піде на таке добровільно, оскільки горезвісна система не дасть йому цього зробити.

Раніше про те, що Україною має керувати ефективний прем'єр-міністр, а президент – тільки виконувати представницькі функції, писав відомий журналіст Віталій Портников. Він вважає, що саме парламент повинен обирати главу держави, а не народ.

Нагадаємо, Корбан видав правду про стосунки Зеленського та Коломойського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський отримав шанс повернути Донбас без жертв, час прийшов: «вище всяких Мінських угод».

Також Politeka писала, що Лукашенко після зустрічі з Зеленським отримав сувору догану, президент не витримав: «У голові одна каша».