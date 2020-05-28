Громкий лозунг Владимира Зеленского "Зробимо їх разом", с которым он обогнал соперников на президентских выборах в 2019-м, теперь может сослужить плохую службу

На предстоящих местных выборах, которые уже назвали чуть ли не "Сталинградской битвой" для Зеленского, немного видоизмененный лозунг "Зробимо його разом" может стать девизом лидеров "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Для Тимошенко, как рассказывают в ее штабе, теперь дело чести показать Зеленскому, "что такое настоящие выборы", пишет "Украинская правда".

"Она не воспринимает Зеленского как достойного соперника. И если серьезно, эти выборы для Юли должны быть слишком мелкими. Но она понимает, что это вопрос выживания партии", - говорит один из источников из штаба Юлии Владимировны.

В настоящее время, кроме подбора кандидатов, Тимошенко ведет переговоры с топовыми бизнесменами и политиками. Она начала даже общаться с еще недавно заклятым врагом - Петром Порошенко.

"У них с Порошенко прямо сейчас не за что воевать. На местных выборах в них особых перетоков нет, а враг общий - Зеленский. Юля Владимировна хочет реванша", - рассказывает источник во фракции "Батькивщина".

Ранее мы сообщали, Тимошенко пропустила внеочередное заседание Рады, на котором рассматривали важные вопросы, касающиеся противодействия распространению китайского вируса, и отправилась на спа-курорт.