Екс-депутат Ірина Фаріон зібралася в президенти України

Про це пише «РБК-Україна».

У мережі з'явився пост-опитування з приводу того, чи хочуть українці бачити на посаді президента України Ірину Фаріон. Однак думки українців з цього приводу виявилися кардинально противовположными.

Хтось вважає, що Фаріон і близько не можна підпускати до такої посади. Інші ж, навпаки, не проти, щоб країну очолила екс-депутат, відома своїми різкими висловлюваннями.

«Вона була б кращим президентом», «Вона точно зробить Україну українською», «Ні, ніколи і ні за що», «борони Боже!», «Не дай Бог», «Ще цього нам не вистачало», «Заговорить українською півсвіту», - висловлюють в мережі протилежні точки зору.

Також в мережі запропонували альтернативні посади для Фаріон в управлінні країною. Зокрема, міністра культури або освіти.

«На міністра освіти і науки України», «Міністр освіти або культури», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Фаріон зробила різкий випад у бік "негідного" Зеленського: "Не варто у людини".

Як повідомляла Politeka, Фаріон принизила Усика і отримала ляпаса: "від злості аж перекривилась".

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