Екс-генпрокурор Криму, яку обрали в нелегітимну Держдуму РФ, Наталія Поклонська благає світове співтовариство про допомогу
Так, Поклонська вимагає від світового співтовариства вжити невідкладних заходів для зняття Україною блокування подачі води в анексований Крим.
Свою вимогу вона відправила на ім'я Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, передає видання РИА Новости.
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"Пані Верховний комісар, в XXI столітті в Європі відбувається кричуще і масове порушення фундаментальних прав мешканців Криму. Держава – член ООН Україна позбавило мільйони людей базисного і невід'ємного права на питну воду, створюючи реальну загрозу для життя і здоров'я людини, а також екології цієї унікальної частини південно-східної Європи", – йдеться у листі.
За словами Поклонської, стоки річки Дніпро мають міжнародний характер і беруть свій початок з території Росії, де формується основний обсяг води Дніпровського басейну, що надходить в Україну.
Канал, на її думку, є основним джерелом питної води для населення Криму, нібито будувався за рахунок коштів і зусиль не України, а Радянського Союзу в 50-ті роки минулого століття, коли півострів входив до складу РФ. За її словами, в Україні нібито мстять кримчанам.
"Роблячи антигуманні дії, українська влади проводять людиноненависницьку політику і керується почуттями помсти щодо кримчан, які противілися державному перевороту в Києві у 2014 році", – поскаржилася вона.
Поклонська стверджує, що "злочинне перекриття" Україною каналу в 2014 році вже позначилося на стані екосистеми як нижнього Дніпра, так і Криму.
"В результаті цього відбувається небезпечне заболочування і засолення грунтів, і як наслідок, знищення багатьох видів флори і фауни прилеглих до каналу територій, погіршення родючого шару ґрунту і якісних показників здоров'я проживають в даному регіоні жителів", – підкреслюється в листі.
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