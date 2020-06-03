Михайло Саакашвілі не стримав емоцій, відповідаючи на питання про реформи, порадивши українцям самим "ворушитися"

Так, голова Виконавчого комітету ради Національного реформ України Михайло Саакашвілі під час онлайн-зустрічі з представниками бізнесу зірвався після питання про "конкретні справи". Кадри зі зривом політика з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"А коли будуть конкретні справи?", - запитав Саакашвілі українець Микола Стоїк.

"Що значить конкретні справи?... Ой, Саакашвілі прийшов, розчарував людей... Та пішли всі до чорта, хто так думає!, - гнівно відреагував голова комітету з реформ. - Займайтеся своєю (справою, - ред.), а не цією... Набридло мені це. Ой, призначили, а коли будуть справи? Все в ваших руках... До чортової матері, скільки можна? "А ми так сподівалися, розчарував..." Самі ворушіться"

Ситуацію активно коментують у мережі:

"давайте менше розмов! вже річниця. Місяць"

"як хочеться скоріше бачить результат удачі"

"А коли будуть справи? Конкретні. І з МВФ відмовтеся!!!"

"Вже і Саакашвілі є, а нічого не змінюється"

#ГоворитьБізнес #ГоворитьБізнес Онлайн зустріч з бізнесом Gepostet von Mikheil Saakashvili am Dienstag, 2. Juni 2020

Раніше ми повідомляли, Саакашвілі в ефірі політичного ток-шоу заявив, що українська економіка на сьогоднішній день більше не може утримувати вантаж корупціонерів.

"Є люди, які просто не працюють на Москву, але хотіли б, щоб все залишалося як є. Так от, я їм хочу сказати: це просто неможливо. Якщо це болото не осушити, якщо з корупційного виру не витягнути Україну… Халява закінчилася!", - підкреслив Саакашвілі.



Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі отримав посаду в уряді.