Російська Федерація не відмовлялася від своїх планів по Україні

Про це в коментарі журналістам попередив військовий експерт Михайло Самусь, передає Сьогодні.

Він попередив, що загроза повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ нікуди не зникла.

Самусь попередив українців, що вже восени 2020 року країна-агресор планує провести військові навчання, на яких "проб'є" сухопутний коридор з Донбасу в Крим.

Нова зустріч лідерів "Нормандської четвірки", а також переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним можуть відбутися в серпні-вересні. Однак, як запевняють експерти, через військові навчання, які можуть стати основою для нового вторгнення в Україну, зустрічі на високому рівні можуть не проводити.

"Зараз існує кілька факторів, які обумовлюють готовність Росії почати наступ на Україну знову. Саме зараз створюються ще більш загрозливі умови. "Кавказ-2020" – це підготовча модель. Вже в серпні будуть зібрані під 150 тис. військ і флот (ЧФ, який буде посилено групами кораблів Північного і Балтійського флоту)", - попередив Михайло Самусь українців про нову загрозу.

Військовий експерт не сумнівається, що боєздатне угруповання військ РФ до кінця серпня буде готове до проведення широкомасштабної операції.

"У другій половині серпня все це угруповання буде готовим до проведення широкомасштабної операції. Навчальної або бойової – це, в принципі, не має значення, тому що ці війська будуть відпрацьовувати сценарії, які, я впевнений, будуть спрямовані на відпрацювання створення наземного коридору, блокади України з моря, операції в районі Донбасу і конкретне відпрацювання операцій з прориву з Криму", - підсумував Самусь, спілкуючись з журналістами.

Додамо, що навчання "Кавказ" традиційно проводять на території Південного військового округу РФ поряд з кордоном з Україною (Ростовська, Волгоградська, Астраханська області, Краснодарський край і т.п.)

Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, в свою чергу, стверджує, що сьогодні немає загрози повномасштабного вторжени з боку Росії.

"Просування російських військ глибше на територію України я вже не бачу як загрозу, тому що 350 тисяч українських військових пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіють, в тому числі багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни бути на сьогоднішній день не може", - озвучив топ-чиновник свій прогноз.

Нагадаємо, Зеленський приголомшив українців закликом про договір з Путіним: "Ви ж розумієте, що без цього..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив щедрий подарунок внучці диктатора Муссоліні після її поїздки в "ЛДНР".

Також Politeka писала, що Зеленському нагадали головні зашквары на посаді президента: "Путін - нормальний пацан".