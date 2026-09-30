Подорожчання продуктів у Львові триває попри сезонне здешевшання овочів: м'ясо й яйця помітно додали в ціні, і до кінця 2026 року аналітики прогнозують подальший ріст.

Подорожчання продуктів у Львові залишається головним болем покупців цієї осені: попри те, що сезонний збір урожаю потягнув донизу овочі та фрукти, м'ясна група і яйця впевнено дорожчають.

За даними моніторингу, на які посилається львівське видання «Четверта студія» з покликанням на Новини.LIVE, найбільше зараз додає в ціні свинина. Закупівельні ціни на неї зросли, тож у супермаркетах грудка коштує в середньому 214,11 грн за кілограм, а шийка — 349,92 грн/кг.

Яловичина лишається найдорожчою позицією м'ясного кошика: через обмежене поголів'я та високий експортний попит її середня вартість сягнула 437,63 грн за кілограм. Курятина тримається загального тренду — філе коштує близько 219,33 грн/кг, а тушка орієнтовно 110 грн/кг.

Що відбувається з яйцями та іншими продуктами

Яйця у Львові вже продають приблизно по 72 гривні за десяток, і ця позиція традиційно дорожчає з наближенням холодів. Загалом же продукти харчування в серпні навіть подешевшали на 1,3% — завдяки активному збору врожаю: овочі втратили в ціні 18,3%, а фрукти — 12%.

Однак такий спад тимчасовий. У річному вимірі — із січня по серпень 2026 року — продукти харчування в середньому подорожчали на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і саме м'ясна група лишається головним рушієм цього зростання.

Чого чекати до кінця року

Аналітики не прогнозують різких стрибків на ринку, однак плавне подорожчання м'яса триватиме ще кілька місяців поспіль. Причини — кількість поголів'я, попит переробників та виробничі витрати аграріїв.

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