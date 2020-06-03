Глава держави Володимир Зеленський поскаржився на відтік молодих спеціалістів з України

Як передає Politeka.net, про це він заявив під час зустрічі з керівників українських вузів.

За його словами, сьогодні в Україні існує кадровий голод і цю проблему необхідно вирішувати з допомогою вищої освіти.

"Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод в країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою", - заявив розлючений Зеленський.

Глава держави також додав, що на сьогоднішній день в Україні навчається більше мільйона студентів, але по закінченню навчання більша частина не бажає залишатися в країні.

"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих справді талановитих студентів?" - задався він питанням на зустрічі з керівниками провідних українських вузів.

Українці гнівно відреагували на слова президента і додали, що в країні немає нормальних зарплат, тому фахівці і їдуть.

"Кадровий голод буде у будь-якій країні, де змінюється система", "Де він побачив кадровий голод? Те що вони не можуть знайти міністрів - це не кадровий голод, це репутація така, що розумна людина не хоче зв'язуватися з цією зеленою владою", "Кадрового голоду немає, є відсутність нормальних зарплат. Свої претензії Зеля повинен висувати до уряду і самому собі - чому в країні немає гідної оплати праці. Так що Зеля, ти сам обіср**ся, і тепер шукаєш на кого перекласти відповідальність", "Я не зрозумію. Ти поперся на самий верх, а тепер нам розповідаєш, що винні коні", "Жалюгідна вартість праці - високі доходи олігархів! Ось і вся взаємозв'язок, за жебрацьку зарплату розумні не будуть працювати, а так де високі доходи (госчинуш від злодійства і корупції), там засилля ідіотів і дурнів!", - відповіли йому українці в коментарях під публікацією.

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