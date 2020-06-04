Зеленський отримав прочуханку від українців за порушення ініційованих і підписаних ним же карантинних обмежень

Так, президент Володимир Зеленський потрапив в неприємний конфуз, коли забув про правила і вирішив зазирнути в один із закладів у Хмельницькому, щоб пригоститися чашкою кави.

Скандал і фото стрімко рознеслися по мережі, і гарант встиг вже виправдатися за свій необачний вчинок.

"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив.... Мені сказали, запросили, я зайшов – все там перевірили", - заявив Зеленський.

Більш конкретно про те, що ж "перевірили", розповів головний санлікар країни Віктор Ляшко, який разом з президентом спокусився на каву, передає Strana.ua.

"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави до себе. Ресторатори, як і інший бізнес, хочуть відкритися раніше, – вони звернулися до нас: "дивіться, ми вже готові виконувати ваші норми. Ми просто зайшли перевірити. Було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював. Подивилися, все буде працювати, оскільки ми всі переживаємо: динаміка захворюваності у нас не зменшується, вона стабільна. Тому переживає президент, переживаю я... Не розглядайте це як порушення карантину, а подивіться як на інспекцію як працюватимуть заклади буквально вже з завтрашнього дня", - заступився за голову держави санлікар.

Що стосується штрафу за порушення обмеження, то він становить 17 тисяч гривень. Заступник голови МВС Антон Грещанко прокоментував, що правоохоронці мають намір вивчити, чи було порушення у діях Зеленського.

Нагадаємо, це вже не перша ситуація зі штрафом, в яку потрапляє президент. Раніше він показав свою бюлетень на виборах і був покараний за розголошення таємниці голосування.

Раніше ми повідомляли, про похід Зеленського в кафе різко висловився відомий український журналіст Юрій Бутусов. І нагадав, що 24 травня президент Австрії Александер Ван дер Беллен за порушення режиму карантину в кафе у Відні був затриманий поліцією і йому виписали адміністративний штраф.

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