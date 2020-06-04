Володимира Зеленського засікли на пробіжці під час візиту до Хмельницького

У середу, 3 червня, президент прибув з візитом у Хмельницьку область. Під час цієї поїздки Зеленський потрапив в об'єктиви камер на ранковій пробіжці. Про це розповіли журналісти Tabloid, які також поділилися фотографіями з пробіжки президента. На одному зі знімків можна побачити, як президент розминається перед лавкою, нахилившись і відкопиливши свою п'яту точку.

Давно відомо, що Зеленський виділяє час на обов'язкові заняття спортом. Як з'ясувалося, голова держави не забуває про вправи навіть під час робочих поїздок. Так, у Хмельницькому президент рано вранці вийшов на пробіжку довжиною у 8,25 км. При цьому його супроводжували троє охоронців, а компанію йому склав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Сам Зеленський зізнався, що бігає для того, щоб «провітрити мозок».

«Я дуже люблю біг, провітрюється мозок. Навіть більше плавання люблю. Від плавання немає проблем з хребтом, не болить поперек, а від бігу трохи є. Зате від бігу є відчуття внутрішньої енергії. Дуже раджу. Можна бігати навіть трохи. Питання навіть не в швидкості, і не в темпі, питання тільки в часі. Хоча б 30 хвилин (сам він біжав 48 хвилин). Головне – не вбивати себе», - розповів Зеленський.

Він також розповів про свої кулінарні пристрасті, зізнавшись, що більше всього на сніданок любить яєчню і хліб з маслом і звичайним сиром. Крім того, Зеленський розповів, що раніше пив забагато кави – до 12-14 чашок в день. Однак, останнім часом значно скоротив кількість і став пити чай і каву без цукру.

Зазначимо, що пізніше в той же день візиту до Хмельницького президента також засікли за порушенням правил карантину, коли він зайшов випити кави в один з місцевих закладів.

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