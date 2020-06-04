Володимира Зеленського засікли на пробіжці під час візиту до Хмельницького
У середу, 3 червня, президент прибув з візитом у Хмельницьку область. Під час цієї поїздки Зеленський потрапив в об'єктиви камер на ранковій пробіжці. Про це розповіли журналісти Tabloid, які також поділилися фотографіями з пробіжки президента. На одному зі знімків можна побачити, як президент розминається перед лавкою, нахилившись і відкопиливши свою п'яту точку.
Давно відомо, що Зеленський виділяє час на обов'язкові заняття спортом. Як з'ясувалося, голова держави не забуває про вправи навіть під час робочих поїздок. Так, у Хмельницькому президент рано вранці вийшов на пробіжку довжиною у 8,25 км. При цьому його супроводжували троє охоронців, а компанію йому склав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Сам Зеленський зізнався, що бігає для того, щоб «провітрити мозок».
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«Я дуже люблю біг, провітрюється мозок. Навіть більше плавання люблю. Від плавання немає проблем з хребтом, не болить поперек, а від бігу трохи є. Зате від бігу є відчуття внутрішньої енергії. Дуже раджу. Можна бігати навіть трохи. Питання навіть не в швидкості, і не в темпі, питання тільки в часі. Хоча б 30 хвилин (сам він біжав 48 хвилин). Головне – не вбивати себе», - розповів Зеленський.
Він також розповів про свої кулінарні пристрасті, зізнавшись, що більше всього на сніданок любить яєчню і хліб з маслом і звичайним сиром. Крім того, Зеленський розповів, що раніше пив забагато кави – до 12-14 чашок в день. Однак, останнім часом значно скоротив кількість і став пити чай і каву без цукру.
Зазначимо, що пізніше в той же день візиту до Хмельницького президента також засікли за порушенням правил карантину, коли він зайшов випити кави в один з місцевих закладів.
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