Володимир Зеленський продемонстрував, як вміє стріляти, під час візиту у Кам'янець-Подільський
Після відвідин Хмельницького президент і його супутники вирушили до Кам'янця-Подільського, де пройшла нарада з представниками туристичної галузі. Під час цієї поїздки Зеленському влаштували екскурсію містом і показали оригінальний тир.
Так, голові держави запропонували вполювати кабана, який, втім, виявився всього лише картонною мішенню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Стріляти Зеленському довелося зі справжнього лука. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як президент прицілюється і робить постріл. Він влучив намальованому кабану у ногу. Такий результат президента обрадував.
«Не вбив - вже добре. Вбивати не можна», - зауважив Зеленський.
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Варто відзначити, що на новому відео президент і його супроводжуючі носять маски. Можливо, це пов'язано з попереднім скандалом, коли Зеленського помітили в кафе Хмельницького незважаючи на те, що заклади повинні бути закриті через карантин. Тоді багато звернули увагу на те, що президент не був у масці.
Скандал і фото стрімко рознеслися по мережі, і гарант встиг вже виправдатися за свій необачний вчинок.
"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив.... Мені сказали, запросили, я зайшов – все там перевірили", - заявив Зеленський.
Що стосується штрафу за порушення обмеження, то він становить 17 тисяч гривень. Заступник глави МВС Антон Грещанко прокоментував, що правоохоронці мають намір вивчити, а було порушення у діях Зеленського.
Нагадаємо, Зеленського засікли за забороненим заняттям, фото облетіло мережу: «Приходимо в себе».
Як повідомляла Politeka, Зеленського засікли, як він вранці "провітрює мозок", гарант зізнався: "Хоча б 30 хвилин...".
Також Politeka писала, що Зеленський безглуздо виправдався за похід в ресторан з Ляшком: "Мені сказали - я зайшов".