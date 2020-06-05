Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що РФ розпадеться на окремі маленькі держави.

Свою точку зору український урядовець висловив висловив в інтерв'ю "24 каналу", передає Politeka.net.

"Я своєї думки не міняю. Я чітко усвідомив, що в тому стані, в якому перебуває РФ, – це штучне утворення. Я не можу зрозуміти, яке відношення до РФ має Ічкерія? Це Росія? Яке відношення до РФ мають інші народи?" – сказав Данилов.

Зазначимо, що він також натякнув на те, що багато території Росії входять в її склад не з власної волі.

"Це штучне утворення, яке у свій час було зібрано так само під кулеметами. Ніхто з власної волі туди не заходив. Це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться. Це абсолютно природна річ. Ми так само повинні розуміти, що це не станеться так швидко, як би нам цього хотілося, але те, що це буде за нашого життя, – 100%", – затверджено заявив Данилов.

Також секретар РНБО уточнив, що Росія, як країна постійно шукає якихось локальних конфліктів для з'ясування відносин.

"У нас є небезпечний сусід, який все життя займається з'ясуванням відносин зі своїми сусідами. Така у них технологічна модель для того, щоб тримати своє суспільство [згуртованим], – обов'язково повинен бути зовнішній ворог. У свій час це були США, НАТО, грузини, а зараз – ми. І тому вважати, що є просте рішення у такому складному питанні, – це означає самих себе ставити в оману", – сказав секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що окупанти розпочали відкриту війну проти української мови і культури в ОРДЛО.

Як повідомляє Politeka.net про це у своєму блозі на YouTube заявив журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Раніше незаконна влада так званих "ЛНР" оголосила російську «єдиним державним» мовою на окупованих територіях. Ватажків бойовиків підкреслили, що рішення «сприятиме посиленню інтеграційних процесів між ЛНР і Російською Федерацією». Денис Казанський зазначив, що окупанти не приховують своїх планів щодо української мови.

"Росія оголосила війну української мови в ОРДЛО... Ми бачимо, що "ДНР" і "ЛНР" вже на офіційному рівні почали викорінювати українська мова на тій території, яку вони контролюють. Де-факто це відбувалося і раніше, вони зривали україномовні таблички, викидали м'які знаки з назв міст (Донецьк, Луганськ)", - нагадав блогер. "Тепер всі маски скинуті, бойовики і їхні російські господарі навіть не соромлячись, відкрито демонструють, що ведуть боротьбу проти української мови і української культури... Була б їхня воля, вони б так робили не тільки в ОРДЛО, а по всій території України".

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.