В цьому немає нічого протизаконного, впевнений народний обранець

Народний депутат Віктор М'ялик задекларував 158 квартир під Києвом

Про це повідомляє "Слово і діло" з посиланням на Єдиний реєстр декларацій.

Згідно з даними, у володіннях нардеп перебуває 158 квартир різної площі (від 38 до 95 кв. метрів) в Софіївській Борщагівці.

Також нардепу належать гаражі, місця для парковок і земельні ділянки.

За словами народного обранця, більшості квартир у нього вже немає на сьогодні.

"Я не купував ці квартири, я їх будував, а потім продавав. З доходу платив податки. І те квартири нібито на мені, але вони були по 19-й рік. Там частково на мені квартири ще й залишилися", – зазначив він в інтерв'ю іншим ЗМІ.

" У мене є 37 квартир. Одна квартира – на дітей, одна – на жінці. Решту я здав в оренду. Тому що мені треба на щось жити. сьогодні Законом це не забороняється. У мене є багато офіс-приміщень, у мене є торговий центр", – заявив він.

Нагадаємо, раніше екс-президент України Петро Порошенко також задекларував доходи за минулий рік. Сума становила 772 960 000 гривень, повідомляє його прес-служба. Водночас екс-президент сплатив майже 188 мільйонів гривень податків.

Наголошується, що основну частку його доходів, а це близько 606 мільйонів склали дивіденди, які не виплачувалися з 2014 року, і накопичена сума була отримана політиком лише в кінці 2018 - початку 2019 року з метою фінансування його передвиборчої кампанії.

Крім того, 33 мільйони 84 тисячі гривень Порошенко отримав від продажу акцій Міжнародного інвестиційного банку. Майже 16 мільйонів гривень складають відсотки за депозитами.

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, в минулому році скоротилася до 28. Права кінцевого бенефіціара інших компаній передані і відображені в декларації сина екс-президента Олексія Порошенка.

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