Главу держави Володимира Зеленського засікли в супермаркеті після велопрогулянки з журналістами

Відповідні кадри у своєму Facebook опублікувала користувач Людмила Архарова, передає Politeka.net.

Зокрема, президента Володимира Зеленського засікли в столичному супермаркеті Goodwine в оточенні охоронців.

"Де я можу зустріти президента? У магазині, де купую продукти.... Тримаємо дистанцію. Без фото. І люди сьогодні не впізнавали Володимира Зеленського. У м'ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м'яко обмежив вхід... а на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють. У масці можна залишатися непоміченим", - написала вона у своєму Facebook і опублікувала відповідне відео.

Схожу публікацію у Facebook зробив блогер Олександр Волков. За його словами, Володимир Зеленський через рік після обрання почав використовувати "колгоспні піар-прийоми Порошенка".

"...Фотографії з магазинів, які викладають звичайні люди з текстом "подивіться кого я сьогодні побачив/а в магазині, купував макарони, сосиски і кетчуп, відстояв у черзі, як проста людина, бла-бла-бла". Прийом, звичайно, дуже гарний, а головне свіжий, але публікувати фотографію Президента в магазині, за традицією, повинен був Мирослав Олешко", - додав блогер.

Але користувачі гнівно відреагували на публікації. Деякі звернули увагу на безглуздий піар президента, а інші - на його зовнішній вигляд, зокрема, на штани, які глава держави не переодягнув після велопробіжки.

"Це показуха", "Чергове шоу - велосипед, good wine...Гидко вже від усього цього", "Залишився незакритим питання з туалетом, і можна сказати, що ми побачили вже всі", "Такі люди і без охорони? Підозріло... Якщо президент може сам ходити в магазин, то навіщо йому такий кортеж машин супроводу по місту?....", "Хоч би штани йому переодягли... а то якось так....", "Нічого після Петі нового не придумали, соромно...", "Вибори скоро.... все ближче до простолюду здаватися хоче... Так от у візку у нього місячна зарплата "не жебрака", - обурюються в українці комментариях.

Нагадаємо, Зеленського засікли за забороненим заняттям, фото облетіло мережу: «Приходимо в себе».

Як повідомляла Politeka, Зеленського засікли, як він вранці "провітрює мозок", гарант зізнався: "Хоча б 30 хвилин...".

Також Politeka писала, що Зеленський безглуздо виправдався за похід в ресторан з Ляшко: "Мені сказали - я зайшов".