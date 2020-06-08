Людям погрожували пістолетом за те, що вони відмовилися пропустити автомобіль на одній із смуг руху
Подробиці скандалу в своєму особистому Facebook опублікувала користувач Alise Kool, передає Знай.
За її словами, інцидент стався вчора, 7 червня, на вулиці Заболотного в Києві.
Жінка зазначила, що їх вирішив "провчити" озброєний чоловік, який до цього аварійну ситуацію на дорозі.
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"Рухаючись у другому ряду, мали нахабство не пропустити цю особину, яка дуже поспішала. В результаті, цей невідомий , обігнав нас і різко загальмував, щоб сталася зупинка двох авто.
Далі ви можете бачити на відео. Заяву в поліцію написано.
Шкода, на відео не видно номери авто, тк як тільки невідомий почав погрожувати зброєю, я вискочила з машини. Але добре видно обличчя, марка авто, номери авто починалися на СВ. І це столиця, Україна, 21е століття. Будьте обережні на дорогах", - повідомила жінка у своєму Facebook.
Пізніше з'ясувалося, що озброєним хуліганом виявився охоронець екс-нардепа Олега Ляшка Євген Стипанюк.
Сам же Стипанюк заявив, що взявся за пістолет, оскільки йому нібито "погрожували розправою".
"Мені погрожували ножем, обіцяли зарізати. Тому діяв з точки зору безпеки свого життя і здоров'я. Маю травматичну зброю з 2017 року. Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Зараз скрізь є камери і впевнений, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чути, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував - впевнений, це теж зафіксували. Олег Ляшко ніякого відношення до цього не має і не був присутній під час цього інциденту", - охоронець написав Ляшка у своєму мікроблозі.
"А без стволу слабо. А ще по-моєму зліва кобура під наручники", "Царя не пропустили( дуже шкода, що у нас таких не карають", "Так буває, коли з грязі в князі", "У Донецьк у відрядження, нехай там побикує - кажуть, там швидко акценти ставлять", "Бидло бикує, поки ви без зброї", - відреагували українці на скандал.
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