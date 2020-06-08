Людям погрожували пістолетом за те, що вони відмовилися пропустити автомобіль на одній із смуг руху

Подробиці скандалу в своєму особистому Facebook опублікувала користувач Alise Kool, передає Знай.

За її словами, інцидент стався вчора, 7 червня, на вулиці Заболотного в Києві.

Жінка зазначила, що їх вирішив "провчити" озброєний чоловік, який до цього аварійну ситуацію на дорозі.

"Рухаючись у другому ряду, мали нахабство не пропустити цю особину, яка дуже поспішала. В результаті, цей невідомий , обігнав нас і різко загальмував, щоб сталася зупинка двох авто.

Далі ви можете бачити на відео. Заяву в поліцію написано.

Шкода, на відео не видно номери авто, тк як тільки невідомий почав погрожувати зброєю, я вискочила з машини. Але добре видно обличчя, марка авто, номери авто починалися на СВ. І це столиця, Україна, 21е століття. Будьте обережні на дорогах", - повідомила жінка у своєму Facebook.

Пізніше з'ясувалося, що озброєним хуліганом виявився охоронець екс-нардепа Олега Ляшка Євген Стипанюк.

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ!!! ____________________________________ Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул . Заболотного, на отрезке парк Феофания - Арт Молл, г. Киев. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный , обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто. Далее вы можете видеть на видео. Заявление в полицию написано. Жаль, на видео не видно номера авто, тк как только неизвестный начал угрожать оружием, я выскочила из машины. Но хорошо видны лицо, марка авто, номера авто начинались на СВ...... И это столица, Украина, 21й век..... Будьте осторожны на дорогах 🙏🏻 Всем спасибо за репост, дабы дать огласку данному происшествию ! #киев Gepostet von Alise Kool am Sonntag, 7. Juni 2020

Сам же Стипанюк заявив, що взявся за пістолет, оскільки йому нібито "погрожували розправою".

"Мені погрожували ножем, обіцяли зарізати. Тому діяв з точки зору безпеки свого життя і здоров'я. Маю травматичну зброю з 2017 року. Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Зараз скрізь є камери і впевнений, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чути, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував - впевнений, це теж зафіксували. Олег Ляшко ніякого відношення до цього не має і не був присутній під час цього інциденту", - охоронець написав Ляшка у своєму мікроблозі.



"А без стволу слабо. А ще по-моєму зліва кобура під наручники", "Царя не пропустили( дуже шкода, що у нас таких не карають", "Так буває, коли з грязі в князі", "У Донецьк у відрядження, нехай там побикує - кажуть, там швидко акценти ставлять", "Бидло бикує, поки ви без зброї", - відреагували українці на скандал.

Нагадаємо, 47-річний Олег Ляшко похвалився народженням сина: "З новим членом Радикальної партії".

Як повідомляла Politeka, підпилий Ляшко образив українців після народження сина, відео.

Також Politeka писала, що сяючий Ляшко вибовкав головну таємницю про новонародженого сина.