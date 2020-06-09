Мова про народовладдя через всеукраїнський референдум

Законопроект внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським у вівторок, 9 червня. Голова держави подав документ з позначкою "невідкладно".

На даний момент, текст законопроекту та супровідні до нього документи поки відсутні.

Зазначимо, партія президента "Слуга народу" розробляла п'ять проектів закону, на базі яких планувалася реалізація національних і місцевих референдумів.

28 лютого в Раді схвалили остаточний варіант проекту закону "Про всеукраїнський референдум". 4 березня текст документа було оприлюднено на сайті Ради та винесено на громадське обговорення, після чого направлено на схвалення у Венеціанську комісію.

В керівництві "Слуги народу" припустили, що законопроект про всеукраїнський референдум буде ухвалений у першому читанні до 17 липня.

Цікаво, як закон про референдум перетинається з іншим епохальним документом - про старт ринку землі, підписаним Зеленським 28 квітня. Згідно з цим документом, питання, надавати іноземцям право купувати землю, буде вирішуватися саме на референдумі.

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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що після цього визначаються процедурні питання, протягом орієнтовно 60 днів.

"Це питання агітації, підтримки і так далі, і питання може бути винесено на референдум. Що цікаво - ми вперше пропонуємо українському народу, щоб він непросто визначав якісь питання на референдум, але і надаємо можливість скасовувати закон, прийнятий ВР", - зазначив Стефанчук.

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