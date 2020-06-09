Президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність прямого діалогу між Києвом і представниками так званих «ДНР» і «ЛНР»

Питання війни на Донбасі президент країни-агресора обговорив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка зателефонувала йому 9 червня.

Як стало відомо, війна в Україні стала однією з тем розмови політиків. РосЗМІ пишуть про те, що в бесіді була «висловлена стурбованість відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень «нормандської четвірки» за підсумками саміту в Парижі в 2019 році».

Також Путін в черговий раз підняв свою улюблену тему: на його думку, Київ повинен встановити прямий діалог з Донецьком і Луганськом. За його словами, це необхідно для узгодження кроків по послідовному виконанню Мінських домовленостей.

Раніше ми писали про те, що Російська Федерація не відмовлялася від своїх планів по Україні. Про це в коментарі журналістам попередив військовий експерт Михайло Самусь.

Він попередив, що загроза повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ нікуди не зникла. Самусь попередив українців, що вже восени 2020 року країна-агресор планує провести військові навчання, на яких "проб'є" сухопутний коридор з Донбасу в Крим.

Військовий експерт не сумнівається, що боєздатна угруповання військ РФ до кінця серпня буде готова до проведення широкомасштабної операції.

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