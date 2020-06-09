Скандальний народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар знову зганьбився в результаті спілкування з пенсіонеркою, яка ставила йому запитання у прямому ефірі

У Телеграм-каналі PavlovskyNews з'явилося коротке інтерв'ю з нардепом, в якому він розповів, чому Любов Колюча з села Аджамка, яка звернулася до нього за допомогою, її не отримала.

Як стало відомо, Любов Павлівна, якій Брагар в прямому ефірі порадив продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги, звернулася до нього за допомогою. Вона просила допомогти їй придбати новий газовий котел.

За словами Брагара, він направив відповідний депутатський запит до Мінсоцполітики. Відомство це звернення перенаправило на Кіровоградську ОДА. Нардеп зазначив, що воно знаходиться на розгляді. Коли буде відповідь і чи буде вона позитивною депутат не знає.

До пенсіонерки вже приїжджала комісія, але рішення про виділення допомоги їй не озвучили, хоча минуло вже два тижні.

Брагар зазначив, що скоро закінчаться терміни його звернення, але подробицями про вирішення цієї проблеми він не володіє.

«Немає конкретної моделі газового котла і суми, так як вона захотіла просто його оновлення», - заявив депутат.

Нагадаємо, що українці, які заборгували за комуналку, розплачуються собаками, Брагар радіє: "Пустили тузика з молотка".

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