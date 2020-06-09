Скандальний народний депутат Ілля Ківа несподівано змінив рід діяльності і почав заробляти в одних трусах
Напівголого народного депутата помітили за несподіваним заняттям на одній з київських заправок. Відповідне відео з'явилося в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
Як з'ясувалося, з приходом літа Ківа вирішив відправитися працювати на заправку, де пропонував свої послуги з миття автомобілів. Черговою його клієнткою стала жінка, яка вирішила зняти, як трудиться нардеп.
Ківа старанно мив машину клієнтки і цікавився, який бензин вона буде заправляти. При цьому через спеку з одягу на депутаті були тільки труси і кепка. В процесі миття жінка час від часу квапила нардепа, а той намагався як міг. На питання про те, чому він так одягнений, Ківа зізнався, що «заробив поки що тільки на труси».
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В кінці відео депутат попросив у клієнтки оплату. За свої послуги він просив повітряний поцілунок.
Українці бурхливо обговорюють побачене в соцмережах.
«Замість того щоб сидіти в Раді і думати як людям зробити життя краще, він піарить себе коханого на заправці, у таких як він життя вдалося як мінімум на кілька років», «Шо ви ведетесь? Вони разом приїхали і вирішили розіграти таку сценку в ролях», «Нарешті то знайшов своє місце», «Ось так і будемо жити, мити скла і ходити в одних трусах з такими депутатами біля керма нашої країни!», - пишуть люди.
Нагадаємо, скандальний Ківа запропонував фінансово підтримати американців.
Як повідомляла Politeka, Ківа поглумився над Небесною сотнею і Майданом, такого навіть Янукович навіть собі не дозволяв.
Також Politeka писала, що Ілля Ківа накинувся на поліцейських, відео не для людей зі слабкими нервами.