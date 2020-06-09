Скандальный народный депутат Илья Кива неожиданно сменил род деятельности и начал зарабатывать в одних трусах

Полуголого народного депутата заметили за неожиданным занятием на одной из киевских заправок. Соответствующее видео появилось в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Как выяснилось, с приходом лета Кива решил отправиться работать на заправку, где предлагал свои услуги по помывке автомобилей. Очередной его клиенткой стала женщина, которая решила заснять, как трудится нардеп.

Кива старательно мыл машину клиентки и интересовался, какой бензин она будет заправлять. При этом из-за жары из одежды на депутате были только трусы и кепка. В процессе мытья женщина то и дело поторапливала нардепа, а тот старался как мог. На вопрос о том, почему он так одет, Кива признался, что «заработал пока что только на трусы».

В конце видео депутат попросил у клиентки оплату. За свои услуги он просил воздушный поцелуй.

Украинцы бурно обсуждают увиденное в соцсетях.

«Вместо того чтобы сидеть в Раде и думать как людям сделать жизнь получше, он себя любимого пиарит на заправке, у таких как он жизнь удалась как минимум на несколько лет», «Шо вы ведетесь? Они вместе приехали и решили разыграть такую сценку в ролях», «Наконец то нашёл свое место», «Вот так и будем жить, мыть стёкла и ходить в одних трусах с такими депутатами у руля нашей страны!», - пишут люди.

Як можна підписати дане відео? Бо ми прямо вже не знаємо😳🤦‍♂️ Gepostet von InfoFakt Україна am Mittwoch, 3. Juni 2020

Напомним, скандальный Кива предложил финансово поддержать американцев.

Как сообщала Politeka, Кива поглумился над Небесной сотней и Майданом, такого даже Янукович себе не позволял.

Также Politeka писала, что Илья Кива набросился на полицейских, видео не для слабонервных.