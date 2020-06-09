Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива попал в скандал после публикации о событиях в США и сарказма по этому поводу

На своей странице в Фейсбуке парламентарий опубликовал фото рисунка с изображением американца Джорджа Флойда, который скончался после стычки с полицейскими, и предложил увековечить в Украине имя преступника из США, ставшего в одночасье народным героем и причиной массовых погромов, передает Politeka.net.

«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе, в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как Народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры, в проспект Флойда!!! Так же обращаюсь к митрополиту Эпифанию с требованием канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви», – говорится в публикации.

Кроме того, он обратился к главе Кабмина Денису Шмыгалю с предложением выделить семье Флойда 10 миллионов долларов, назвав его «борцом за свободу и права чернокожих людей». Более того, он поставил в один ряд погромы в США с Революцией Достоинства, предложив внести афроамериканца в списки Небесной сотни, как человека «начавшего «революцию гидности» в Соединённых Штатах Америки»

Несмотря на весь явный сарказм, публикация вызвала волну критики в соцсетях, а в адрес Кивы посыпались оскорбительные комментарии, в которых пользователи традиционно критиковали интеллект этого человека и его адекватность. Кроме того, в сети депутату предложили своим примером показать, как нужно помогать.

«Украина такая богатая. Можно раздавать миллионы долларов налево и направо, отбирая деньги у своего нищего народа», «Это же надо такое нести, пусть сам поможет семье, а не за наши копейки», «Господин Кива, вы достаточно обеспеченный чиновник, вот и передайте со своих сбережений сумму вами предлагаемую. Не за счет налогоплательщиков, а за ваш счет. Это будет правильно и честно», «Кива – это Жириновский», «Дурной поп, дурная и молитва», – самое вежливое, что пишут разгневанные такими словами украинцы.

Ранее мы писали, что 22 января Илья Кива напал на ветерана АТО в одном из ресторанов Киева. Депутат начал провоцировать одного из посетителей ресторана, а затем подошел к нему и попытался ударить головой, однако получил от мужчины удар по лицу. Как оказалось, посетителем был ветеран АТО Михаил Майнман.

Напомним, Геращенко разгромил работу полиции США, поставив в пример украинскую.

Как сообщает Politeka, полицейский произвол в США обернулся погромами.

Также Politeka писала, что «черный Майдан» набирает обороты, введена Нацгвардия.