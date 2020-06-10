Президент України Володимир Зеленський пояснив, коли Крим повернеться до складу України

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю УП. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Соромно буде російському народу через кілька років через те, що вийшло (з Кримом - ред.)", - зауважив Зеленський.



Також він упевнений, що відношення між українцями і росіянами не зможуть нормалізуватися без розв'язання кримського питання.

"Без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто і дружно спілкуватися між майбутніми поколіннями українського і російського народів. Це неможливо", – вважає Зеленський.

Президент хоч і впевнений в поверненні окупованого півострова, але терміни не називає.

"Крим обов'язково повернеться і стане знову українським. Російському народу стане соромно, що так вийшло"

Без повернення Криму спілкування між майбутніми поколіннями Росії та України неможливе - вважає президент Зеленський

Політичну частину інтерв'ю читайте на УП найближчим часом pic.twitter.com/ifI0EUijB8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 9, 2020

Також Володимир Зеленський висловився про Степана Бандеру.

Президент відмовився прямо відповідати про своє ставлення до нього, мотивуючи це неоднозначністю цієї особистості.

Так, глава держави сказав, що не може обговорювати той час, коли не жив сам.

Раніше Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, який наблизить закінчення війни. За словами президента, зараз в пріоритеті Мінський формат, проте не виключаються й інші варіанти.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.