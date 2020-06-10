Президент Росії Володимир Путін стурбований, що Мінські угоди не дотримуються, про що поспішив поскаржитися канцлеру Німеччини Ангелі Меркель

У вівторок, 9 червня, відбулася телефонна розмова російського та німецького лідерів, ключовою темою якої стали Донбас та переговорний процес у нормандському форматі. Путін хоче діалогу України з ОРДЛО.

"Президент Росії знову підкреслив доцільність налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, спрямованого в тому числі на узгодження кроків послідовного виконання мінського комплексу заходів", - заявили у Кремлі.

Раніше українська сторона заявила, що прямий діалог з терористами Л/ДНР - це "червона лінія" у переговорах по Донбасу, через яку Україна ніколи не переступить.

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ще раз нагадав: "Неодноразово мною, неодноразово Олексієм Рєзніковим в Тристоронній контактній групі, неодноразово президентом Володимиром Зеленським озвучувалися наші "червоні лінії". І одна з наших "червоних ліній", принципова, яка бісить наших російських сусідів – ми не ввійдемо в прямий діалог з так званими "ДНР"/"ЛНР".

Нагадаємо, українські захисники виступили з сильним зверненням до російських окупантів. У ньому воїни пояснили, чому загарбники не мають шансу на перемогу і підкорення України.

Відповідний пост з'явився на сторінці 93 ОМБр ВСУ Холодний Яр у Facebook і створив резонанс в мережі.

«Вони називали нас "карателями", не зазначаючи при цьому, що прийшли на українську землю з російськими танками, "Градом" і мінометами і почали обстрілювати наші міста і села, руйнувати споруди і вбивати людей. Вони називали себе "шахтарями", але досі не можуть пояснити, як можна шість років поспіль здобувати у своїх шахтах нову російську зброю... Саме тому ми даємо жорсткий опір московській навалі, незважаючи на розміри і забезпечення армії РФ. Саме тому ми міцніємо, а вони слабшають".

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