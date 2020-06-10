В Кремлі зробили дивну заяву про запрошення президента України Володимира Зеленського на парад з нагоди Дня перемоги, який пройде в Москві

Через епідемію смертоносного китайського вірусу в Росії вирішили перенести проведення параду до Дня перемоги з 9 травня на 24 червня. При цьому в Кремлі заявили, що не стали запрошувати на цей захід Зеленського, так як «Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята Перемоги». З такою дивною заявою виступив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Я вам сказав, що акцент робиться на відновлення запрошень глав держав СНД. Є також наші партнери, які виявили бажання приїхати, до нашої радості. Як ми знаємо, Україна не є де-факто і багато в чому де-юре учасницею СНД, не проявляє бажання якимось чином працювати в цих структурах і жодного разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги», - заявив він.

У свою чергу, президент Білорусі Олександр Лукашенко вже погодився відвідати московський парад. Про це заявили в МЗС РФ. Також відомо, що на заході погодилися бути присутніми представники Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії, а також окупованих Росією територій Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Також російські окупанти оголосили про намір провести аналогічні паради 24 червня в захоплених ними Донецьку та Луганську.

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