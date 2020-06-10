Президент Володимир Зеленський висловився про мови в Україні



Свою позицію він озвучив в інтерв'ю "Українській Правді".

"Всі люди, які щось забороняли, вони потім стали на граблі. І з-за них, за їх нерозумної політики, нехитрій, неосвіченою, непрофесійної, на цьому грали. І люди на цьому билися один з одним. Є державна мова українська. А люди повинні спілкуватися як вони хочуть", – зазначив він.

Також президент впевнений, що не варто забувати і про інших мовах.

"Державна мова – українська. Але треба пам'ятати, що у нас не проста геополітична карта нашої країни, і багато меншин, і мов меншин... Все треба робити навпаки, не треба нічого забороняти. Навпаки – треба підтримувати, давати на це гроші, програми. Щоб вони не відчували, що у них щось забирають", – зазначив президент.

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Він звинуватив президента України в тому, що той нібито обіцяв зробити російську мову другою державною, але не дотримав своє слово.

«Для американців росіяни, українці і білоруси — один народ. І правильно чому це не хоче зрозуміти пане Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех, Зеленський, толку з вашого управління не буде! Адже обіцяв зробити російську мову державною. Збрехав», — досить фамільярно зазначив актор.

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