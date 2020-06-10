Володимир Зеленський зізнався, що йому виписали штраф за порушення правил карантину

Про це президент України заявив під час спілкування з журналістами в Чернігові. Мова йде про випадок, коли голова держави і його супроводжуючі були зняті в приміщенні одного з ресторанів без масок та інших засобів захисту під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

10 червня під час візиту до Чернігова Зеленський поцікавився, чи він може зняти маску в ході розмови з представниками ЗМІ. Як з'ясувалося, президент турбувався через те, що раніше йому виписали штраф за подібний випадок. У той же час Зеленський зазначив, що вважає це рішення правильним.

«Можна зняти маску? Так краще чути. А то буде, як у Хмельницькій області, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили», - заявив президент.

Як з'ясувалося, крім нього штрафи виписали також власнику закладу, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, його першому заступнику Сергію Трофимову, головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку, голові Хмельницької ОДА Дмитру Габинету та Хмельницькому міському голові Олександру Симчишину.

Точний розмір штрафів не розкривається, проте, законом за таке порушення передбачена сума від 17 до 34 тисяч гривень.

У свою чергу, українці бурхливо відреагували на це рішення.

«Тільки Зеленському??? Там же була свита чоловік десять, плюс фотограф. Головне оплачуйте і ходіть частіше, порушуйте, поповнюйте бюджет хоч так», «Розмір штрафу який? Там від 17 тис. до 51 тис. і до 3-х років», «А питання залишилося: оплатиу або не сплатив?», «Ти дивись – прямо рецидивіст якийсь! Злісний порушник! Тут вже потрібно по максимальної планки карати», - пишуть люди, коментуючи новину про штраф для президента.

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