Український журналіст та експерт Андрій Пальчевський вважає, що підтримка Зеленського стрімко котиться вниз

Про це він розповів в прямому ефірі телеканалу NewsOne. Пальчевський зазначив, що у кожної помилки є ім'я. В тому, що при владі опинився Віктор Янукович, на думку журналіста, винен екс-президент Віктор Ющенко. Він же привів до влади і президентства Петра Порошенка.

«І ось ця тусовочка, вона не змінилася. Ми Зеленського обирали тільки з однією метою. Ми розуміли, що він актор. Зараз вже говорять, що він закінчить так, як його прообраз в кіно. Вже до цього дійшло. Люди на вулиці обговорюють, посадять у в'язницю Зеленського чи ні. Раніше цього не було, а зараз обговорюють. Думають, хто його посадить: з колишніх або нова людина. А він все думає, що у нього підтримка», - зазначив журналіст.

На думку Пальчевського, насувається цунамі народного обурення, тому Зеленському доведеться приймати рішення.

Крім цього, в розмові з ведучою Пальческий підкреслив, що ініціатива Зеленського з приводу закріплення в законі обов'язків першої леді дурна. За словами журналіста, обов'язок у першої леді має бути тільки один – любити свого чоловіка.

Нагадаємо, що Пальчевський назвав винних у злиднях українців і пояснив, що робити: "Щоб наздогнати Польщу...".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський в прямому ефірі влаштував рознос Зеленському та його команді: «Скрізь обличчя Порошенка».

Також Politeka писала, що Пальчевський передрік сумне майбутнє українським пенсіонерам: "У деяких країнах до 8 тисяч євро, а у нас?".