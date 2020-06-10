Украинский журналист и эксперт Андрей Пальчевский отметил, что китайский вирус только набирает обороты
Об этом Пальчевский рассказал в прямом эфире на телеканале NewsOne. Он обсуждал с ведущей будущий отпуск украинцев, отметив, что для многих с летом пришло большое разочарование.
«Я предупреждал еще зимой, и многие люди относились к этому легкомысленно, о том, что эта эпидемия, которая в Украине будет чернобылизирована, будет выглядеть неприлично. Многие ждали прихода лета и тепла, думая, что вирус умрет при высоких температурах. Наконец оно пришло. 29 градусов. И тут мы поняли что? Некоторые подумали, что пора в отпуск, а другие подумали о том, что все рассказы о том, что вирус умрет от жары, оказались чушью», - заявил Пальчевский.
По его словам, дальше будет только хуже. Пальчевский уверен, что правительство и все руководство страны преднамеренно вводило в заблуждение руководителя страны. В результате на общество проецировали мысли о том, что после ослабления карантина все будет хорошо.
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«Что нужно было делать? На личном примере показывать, как нужно себя вести, потому что до многих не доходит, что они имеют дело со смертельной опасностью», - подвел итог Пальчевский.
Добавим, что на канале провели опрос, спросив украинцев, есть ли у них деньги на отпуск. Только 2% опрошенных сказали, что деньги у них есть. Остальные 98% заявили, что не имеют средств на отпуск.
Напомним, что Пальчевский предрек печальное будущее украинским пенсионерам: "В некоторых странах до 8 тысяч евро, а у нас?".
Как сообщала Politeka, Пальчевский открыл глаза Зеленскому на жесткую правду: "Люди обсуждают, кто его посадит, а он все думает, что у него поддержка".
Также Politeka писала, что Елена Зеленская с каждым днем все грустнее и грустнее, Пальчевский не выдержал: "Это запрещенный прием!".