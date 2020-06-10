Украинский журналист и эксперт Андрей Пальчевский отметил, что китайский вирус только набирает обороты

Об этом Пальчевский рассказал в прямом эфире на телеканале NewsOne. Он обсуждал с ведущей будущий отпуск украинцев, отметив, что для многих с летом пришло большое разочарование.

«Я предупреждал еще зимой, и многие люди относились к этому легкомысленно, о том, что эта эпидемия, которая в Украине будет чернобылизирована, будет выглядеть неприлично. Многие ждали прихода лета и тепла, думая, что вирус умрет при высоких температурах. Наконец оно пришло. 29 градусов. И тут мы поняли что? Некоторые подумали, что пора в отпуск, а другие подумали о том, что все рассказы о том, что вирус умрет от жары, оказались чушью», - заявил Пальчевский.

По его словам, дальше будет только хуже. Пальчевский уверен, что правительство и все руководство страны преднамеренно вводило в заблуждение руководителя страны. В результате на общество проецировали мысли о том, что после ослабления карантина все будет хорошо.

«Что нужно было делать? На личном примере показывать, как нужно себя вести, потому что до многих не доходит, что они имеют дело со смертельной опасностью», - подвел итог Пальчевский.

Добавим, что на канале провели опрос, спросив украинцев, есть ли у них деньги на отпуск. Только 2% опрошенных сказали, что деньги у них есть. Остальные 98% заявили, что не имеют средств на отпуск.

Напомним, что Пальчевский предрек печальное будущее украинским пенсионерам: "В некоторых странах до 8 тысяч евро, а у нас?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский открыл глаза Зеленскому на жесткую правду: "Люди обсуждают, кто его посадит, а он все думает, что у него поддержка".

Также Politeka писала, что Елена Зеленская с каждым днем все грустнее и грустнее, Пальчевский не выдержал: "Это запрещенный прием!".