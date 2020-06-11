Український журналіст та експерт Андрій Пальчевський, якого вважають одним з основних конкурентів Віталія Кличка на крісло мера Києва, передрік президентство Володимира Зеленського ще 6 років тому

Про це він розповів в «Праймі» на 112 каналі. За словами Пальчевського, він був впевнений, що зірка «Квартал 95» стане українським президентом.

«Я йому про це сказав, але він звичайно про це не пам'ятає. Тому що я вже зрозумів, що буде. Він запечатав тоді Порошенка так, що від Пороху залишилися спогади. Сміх – це страшне діло. Якщо потрібно буде знищити вас, мене просто висміяти і все», - пояснив журналіст.

Він зазначив, що за допомогою сміху Зеленський також усунув Юлію Тимошенко. Пальчевський нагадав, як її образ обіграли у фільмі «Слуга народу». Саме там фігурувала політик з косою, яку зобразили як втілення зла.

На думку Пальчевського, політична сатира стала для Зеленського чудовим трампліном у владу. Але все пішло не за планом.

«Я відразу зрозумів, що Зеленський виграє вибори. Не було ніяких шансів. Вони поєднали всіх інших. І тут Зеленський вийде і скаже: хлопці, мені важко. Давайте сюди вчені, колгоспники. Замість цього ми побачили Андрія Богдана. І країна пішла не туди», - вважає Пальчевський.

За його словами, зараз все ще більше погіршилося

«Ми бачимо повну розгубленість. Звичайно, якщо оточити себе 30-ю акторами, керуючи 40-мільйонною країною, яка знаходиться в повному піке свого економічного розвитку», - підвів підсумок Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розніс політику української влади щодо боротьби з епідемією: «Я попереджав ще взимку».

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