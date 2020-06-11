Президент України Володимир Зеленський висловився про відносини з олігархом Ігорем Коломойським

Свій коментар глава держави дав в інтерв'ю "Українській правді".



За словами Зеленського, олігарх дає йому поради і цікавиться ситуацією в Україні.

"Іноді буває. Він мені може написати смску: "зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні", "треба щось зробити з тарифами". Ну такий він є. Він не згоден з одним, з другим, третім", - зазначив він.

Крім того, президент упевнений, що бізнес і політика в Україні - речі взаємопов'язані.

"Він людина холеричного складу. У нього свої думки, така людина, впливова людина. В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити. При чому, на жаль, мені здається, це у кожній країні", - вважає президент.

Раніше український бізнесмен і політичний діяч Геннадій Корбан висловив думку, що у нинішнього президента Володимира Зеленського не буде такої "війни" з олігархом Ігорем Коломойським, як у екс-президента Петра Порошенка. На це не вплине навіть прийняття "антиколомойского" закону.

«Це дещо інші взаємини. Це конфлікт – не конфлікт. Він (Ігор Коломойський, - ред.) буде незадоволений, буде лаятися, а вони (оточення Зеленського, - ред.) будуть робити вигляд, що не чують. Це якась гра», - зазначив він.

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