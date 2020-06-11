Агресію у президнта Росії Володимира Путіна до України викликає гостра хвороба

Як повідомляє Politeka.net, про це журналістка Кетрін Белтон пише у книзі "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід", пише "BBC".

Колишній кореспондент британської газети Financial Times у Москві передбачає, що під час роботи в німецькому Дрездені Путін отримав важку психологічну травму. Вона загострилася у 2004 році, коли в Україні почалася "Помаранчева революція". За словами журналістки, у Німеччині майбутній російський президент вербував людей для отримання із Заходу інформації і технологій, вигідних КДБ.

"Риторика і державна пропаганда, супроводжували військові дії Росії в Україні), схоже, були відображенням гострої параної, яка переслідувала Путіна і його людей з часів помаранчевої революції 2004 року і задовго до цього: коли Путін спостерігав за розвалом радянської імперії з особняка КДБ над Ельбою в Дрездені", - написала Белтон.

Письменниця додала, що в 2014 році Путін "показав своє справжнє обличчя" під час анексії Криму та окупації Донбасу.

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