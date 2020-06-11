Відомий астролог Влад Росс озвучив невтішні дані про перспективи повернення окупованого Криму в Україну

В ексклюзивному інтерв'ю виданню «Діалог.UA» він зазначив, що півострів швидше стане частиною Туреччини або взагалі незалежною кримсько-татарською республікою, ніж повернеться «додому».

«Я бачу, що кримсько-татарський народ гідний того, щоб мати свою незалежну республіку, я вважаю, що це буде найбільш оптимальним. Як у свій час Україна свою незалежність отримала через багато сотень років страждань. Крим може стати якоюсь такою буферною зоною, що не належить ні Росії, ні Україні, ніби сам по собі», – пояснив астролог.

Він також передбачив велику війну між Росією і Туреччиною.

«В принципі вона вже почалася: спочатку холодна, потім може і в гарячу фазу увійти. Зрозуміло, що турецька армія найбільша і найпотужніша в Чорному морі. Вони не залишать своїх друзів, братів. Ви знаєте, що в самій Туреччині кримських татар близько чотирьох мільйонів. Це набагато більше, ніж у всьому Криму. Є таке пророцтво, що буде велика війна між хрестом (слов'яни) і півмісяцем (мусульмани) у Криму», – прогнозує він.

Раніше ми розповідали, що Влад Росс назвав слова президента Володимира Зеленського про другий термін великою помилкою.

«Ці розмови тільки шкодять. Адже не було ще жодного президента, який, перебуваючи на посаді всього один рік, вже б починав говорити про другий термін», – вважає астролог, який передбачив перемогу Зеленського.

Він вважає, що главу держави обнадіює високий рейтинг. Завдяки підтримці українців, президент повірив у свої сили, але так само може і відмовитися від своїх намірів.

Нагадаємо, Глоба визначив долю Донбасу і повідав про майбутнє Криму.

Як повідомляла Politeka, астролог, який передбачив перемогу Зеленського, назвав точну дату кінця китайського вірусу.

Також Politeka писала, що дії Путіна в Україні викликані важкою травмою, розкрито діагноз.