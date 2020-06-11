Президент України Володимир Зеленський розповів, як ставиться до свого попередника Петра Порошенка

Як повідомляє Politeka.net, глава держави вперше зробив таку заяву в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Як стверджує Володимир Зеленський, він не довіряє Порошенко і не хоче з ним зустрічатися з-за того, як лідер "ЄС" вів себе під час передвиборної кампанії. Президент пригадав образи від свого політичного опонента перед виборами.

"Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю", - зазначив Володимир Зеленський. - "Він витирав об мене, мою сім'ю, ці ботофермы... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їхня брехня: що я там наркоман, я там ще щось".

Глава держави також заявив, що Петро Порошенко намагався зіпсувати його авторитет на дипломатичній арені, і у нього це добре вийшло. За словами Зеленського, його зустріли за кордоном дуже насторожено.

"Він розповідав мені про якісь байки міжнародним партнерам з самого початку. Кожен раз, коли я зустрічався з лідерами з-за кордону, вони мене сприймали спочатку як ворога України", - поділився президент. - "Ось такий посилений психологічний портрет зробив сам пан Петро Олексійович або його люди".

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