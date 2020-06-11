зеленский порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как относится к своему предшественнику Петру Порошенко

Как сообщает Politeka.net, глава государства впервые сделал такое заявление в интервью изданию "Украинская правда".

Как утверждает Владимир Зеленский, он не доверяет Порошенко и не хочет с ним встречаться из-за того, как лидер "ЕС" вел себя во время предвыборной кампании. Президент припомнил оскорбления от своего политического оппонента перед выборами.

"Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю", - отметил Владимир Зеленский. - "Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то".

Глава государства также заявил, что Петр Порошенко пытался испортить его авторитет на дипломатической арене, и у него это хорошо получилось. По словам Зеленского, его встретили за границей очень настороженно.

"Он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как врага Украины", - поделился президент. - "Вот такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди".

Напомним, Зеленского проучили крупным штрафом, президент аж снял маску.

Как сообщала Politeka, Зеленский встал на защиту языков меньшинств в Украине.

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